Жители Коломны перекрыли мусоровозам дорогу к мусорному полигону «Воловичи».

По информации, размещенной в группе Коломны во «ВКонтакте», активисты начали собираться около 10:00. Около 50 человек стихийно перекрыли дорогу мусоровозам в районе поселка Первомайский. На полигон не пропустили порядка 20 фур.

По словам местных жителей, на место сбора подъехала полиция, автозак и замглавы городского округа Коломна Евгений Машин. Полицейские регулируют движение, пропуская обычные машины и не пропуская фуры. Горожане утверждают, что ночью от свалки исходил сильных запах, который ощущался на расстоянии нескольких километров. «Детям становилось плохо, они ходят в масках, у них головные боли», — рассказала коломенка Ирина.

Публикация от KolomnaНЕsvalka (@kolomna_ne_svalka) 25 Мар 2018 в 12:55 PDT

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «РБК»