Во всех кинотеатрах объединенной сети «Синема-парк» и «Формула кино» пройдут внеплановые проверки пожарной безопасности после трагедии в Кемерове.

По словам PR-директора сети Александры Артамоновой, кинотеатр, в котором произошел пожар, не входит в объединенную сеть.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

Источник: агентство «Москва»