Первый весенний звездопад москвичи смогут увидеть 22 апреля, говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария на апрель.

С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды. Его максимум придется на 21:00 22 апреля. В это время в небе можно наблюдать 10–18 метеоров.

Лириды — один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 (Тэтчер). Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2,5 тысячи лет.

Источник: Московский планетарий