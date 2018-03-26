Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на высылку более 100 российских дипломатов из США, Украины, Канады и стран ЕС на фоне скандала с отравлением Скрипалей.

«Почему-то вспоминается школьное детство и слонявшаяся по району в поисках случайной жертвы шпана, сбившаяся в стаю и сильно ужасная только этим. Где сейчас те ребята, что вовремя не пришли в себя, ошибочно приняв стадное чувство за единственно верное в этой жизни?» — написал в фейсбуке Косачев.

Сообщения о выдворении российских дипломатов чиновник предложил интерпретировать так: «США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России». По его мнению, зеркальные меры примут в отношении всех стран, объявивших протест.

Об ответных мерах, разработает которые МИД России, предупредили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, в этой ситуации Москва будет руководствоваться принципом взаимности.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. В ответ на действия Лондона Россия вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Петербурге и Британский совет. Последний уже отменил несколько мероприятий в Москве.

Источник: «РБК»