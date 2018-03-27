Министерство чрезвычайных ситуаций представило первые поправки к правилам противопожарного режима, которые сейчас обновляются рабочей группой, состоящей из представителей ведомства, Минюста и бизнесменов.

Согласно нововведениям, планируется усилить меры по обеспечению исправности наружных пожарных и эвакуационных лестниц, ограждений на крышах зданий, а также иных средств спасения с высоты. В частности, бизнес обязуется очищать эти конструкции от снега и наледи, проводить их периодическое освидетельствование и как минимум раз в пять лет испытывать на пригодность.

Сейчас таким проверкам подвергаются только пожарные лестницы, используемые спасателями, а не обычными посетителями. Также действующие правила не требуют испытания путей эвакуации людей и эвакуационных и аварийных выходов.

The Village уже выяснил, как бизнес относится к требованиям пожарной безопасности.

Этот вопрос возник из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Днем в воскресенье, 25 марта, в здании загорелся верхний этаж, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями и объявить национальный траур.

Источник: «Известия»