Компания MUSO проанализировала посещаемость пиратских сайтов. В прошлом году совокупное число посещений выросло на 1,6 % по сравнению с 2016-м и составило 300 миллиардов.

На США пришлось 27,9 миллиарда посещений. Россия с показателем 20,6 миллиарда заняла вторую строчку. На третьем месте Индия — 17 миллиардов посещений. Также из европейских стран в топ-10 вошли Франция, Германия и Великобритания.

Несмотря на рост популярности онлайн-сервисов вроде Netflix, чаще всего пользователи незаконно скачивали именно телевизионный контент — он занял треть от всех посещений. На торренты пришлось только 5 % нелегального ТВ-контента. Спрос на пиратские фильмы упал на 2,3 % (53 миллиарда посещений).

Источник: MUSO