«Яндекс» выпустил «Диск 3.0» — новую версию облачного хранилища для Windows и macOS.

Приложение поможет освободить место на компьютере и откроет доступ к файлам с разных устройств. В отличие от предыдущих версий, данные можно хранить или на устройстве и в облаке, или только в облаке. В версии для Windows добавили возможность оставлять заметки.

Также «Диск» доступен на платформах iOS, Android и смарт-ТВ.

Источник: «Яндекс»