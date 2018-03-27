Московская полиция задержала активиста Игоря Аульченко, зашившего рот и приковавшего себя наручниками к решетке здания Генпрокуратуры. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Михаила Шеманаева.

При задержании Аульченко держал плакат в поддержку сотрудника МВД Николая Гермашева, против которого в Ростовской области якобы сфальсифицировали уголовное дело о грабеже, заведенное в 1999 году.

Связи с активистом пока нет.

Фото: «ОВД-Инфо»

Источник: «ОВД-Инфо»