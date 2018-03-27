Большое число проверок и избыточные нормативы не гарантируют безопасность нахождения в торговых центрах, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Мы живем в ситуации избыточных требований, избыточных нормативов, потому и получаем такие ситуации. Может, воспользовавшись случаем, нужно поменять подход», — сказал Кузнецов.

Он пояснил, что повысить уровень безопасности в таких объектах можно только за счет усиления персональной ответственности строителей и содержащих объект. «Я бы считал, что личной ответственности этих специалистов достаточно, ее не нужно подкреплять экспертизой и бесконечными количествами проверок», — добавил архитектор.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

The Village рассказал, как торговые центры выполняют пожарные требования.

Источник: «Интерфакс»