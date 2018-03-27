Наземные перегоны на участке между станциями «Саларьево» и «Столбово» Сокольнической линии московского метро накроют сплошным навесом.

«Навес над наземной частью перегона защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути», — пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Форма навеса повторит контур движущегося поезда, а его высота составит от 5 до 14 метров. Общая протяженность конструкции достигнет около 6 километров в длину.

Как будет выглядеть Московский метрополитен к 2025 году, читайте в материале The Village.

Источник: сайт мэрии Москвы