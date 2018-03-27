Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу компании, здание которой снесли в «ночь длинных ковшей» в феврале 2016 года.

Россия обязана представить возражения до 29 июня. Это первый иск, поданный в ЕСПЧ в связи со сносом объектов недвижимости, признанных самостроем.

По словам адвоката компании, «в случае с ООО „Созидание“ право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты».

В ночь на 9 февраля 2016 года власти Москвы снесли 97 расположенных у станций метро павильонов, которые ранее признали самостроем. Владельцам был отведен срок на добровольный демонтаж построек, представлявших, по мнению властей, «реальную опасность для москвичей».

Источник: «Интерфакс»