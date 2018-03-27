Аэропорт Домодедово перешел на летнее расписание, действующее по 27 октября. В этот период отсюда начнут выполняться рейсы марокканской авиакомпании Royal Air Maroc и польской LOT.

Royal Air Maroc уже открыла рейсы в Касабланку. Перелеты перевозчика LOT из Москвы в Варшаву стартуют 3 июня. Ориентировочно в начале апреля Egypt Air возобновит рейсы из Домодедова в Каир.

Действующие перевозчики Домодедова откроют новые направления. Например, авиакомпания S7 начнет летать на Тенерифе, в Ригу, Анталью, Ольбию, Рейкьявик и Бари. «Уральские авиалинии» добавили в расписание рейсы в Болонью и Франкфурт-на-Майне, а Red Wings — в Астрахань и Иркутск. Новым направлением у «Саратовских авиалиниий» станет в Красноярск, а у «ЮВТ аэро» — Советский.

В летний период на некоторых маршрутах увеличится частота полетов: Gulf Air будет чаще летать в Бахрейн, Aigle Azur — в Париж, а Red Wings — в Ереван.

Источник: «Интерфакс»