Департамент культуры Москвы отменил все развлекательные мероприятия в подведомственных учреждениях 28 марта. Среду объявили в России днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В частности, завтра не будет работать киносеть «Москино». Попасть на сеансы можно только в кинотеатрах «Звезда» и «Юность», где изменят репертуар и покажут только драматические картины.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Объявлен сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а в соцсетях призвали усилить народный контроль за общественными заведениями.

Источник: агентство «Москва»