Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Акции памяти

В Москве на Манежной площади прошла организованная мэрией акция памяти жертв пожара в Кемерове. По словам очевидцев, здесь присутствовало не более 300 человек, из них 50-60 — волонтеры Московской общественной палаты.

Второе мероприятие, но уже несогласованное, началось в 19:00 у памятника Пушкину. К 20:15 на Пушкинской площади, по оценкам корреспондентов The Village, находятся около 5-6 тысяч человек. Люди скандируют «Власть должна ответить», «Путина в отставку», «Не забудем, не простим». Следить за происходящим можно здесь.

«Ночь длинных ковшей» в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека рассмотрит первый иск, поданнный из-за сноса самостроя в «ночь длинных ковшей» в 2016 году. Адвокат пострадавшей стороны считает, что объект компании «Созидание» снесли незаконно, не предоставив компенсации. Ответ российской стороны на жалобу будут ждать до 29 июня.

Национальный траур

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

Средний палец у Кремля

Уличный художник Hioshi установил напротив Кремля скульптуру в виде руки, показывающей средний палец. Автор посвятил ее результатам прошедших выборов президента.

Дизайн новых станций

Власти Москвы назвали победителей конкурса на оформление станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии метрополитена. Разработкой концепции объектов займутся московские бюро Archslon и Za Bor соответственно. Вход в «Кленовый бульвар» напомнит купола церкви и памятники расположенного поблизости Коломенского. Стены второй станции украсят изображения рыб в технике флорентийской мозаики.

Опасность ТРЦ

Архитектурный критик и журналист Григорий Ревзин предложил запретить строительство новых торговых центров в российских городах из-за их опасности. «Это устройства для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности. И это душегубки», — объяснил Ревзин, добавив, что в России сейчас около шестисот ТРЦ, подобных сгоревшей «Зимней вишне» в Кемерове.