Глава РЖД Олег Белозеров поручил дополнительно проверить меры противопожарной безопасности на железной дороге после трагедии в Кемерове.

«Наша задача — обеспечить всестороннюю безопасность на железной дороге. Я требую, чтобы все наши инструкции и регламенты работали должным образом. В связи с этим прошу составить план дополнительных проверок безопасности наших объектов, в том числе противопожарной», — говорится в сообщении компании.

Внеплановые проверки решили провести также кинотеатры «Синема-парк» и «Формула кино», а также торговая сеть «Ашан».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

Источник: ТАСС