Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении украинского телефонного пранкера Евгения Вольнова.

25 марта Вольнов выложил на YouTube аудиозапись телефонного разговора с сотрудником кемеровского морга. В разговоре обвиняемый представился сотрудником МЧС и поинтересовался, есть ли места для «300 погибших» при пожаре в Кемерове.

«Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого», — объяснил шутку Вольнов, отметив, что власти будут замалчивать настоящее количество жертв трагедии.

Следствие обвиняет пранкера в введении в заблуждение родственников погибших и пострадавших и дестабилизации ситуации. Следствие планирует ходатайствовать о заочном аресте пранкера. В ближайшее время его объявят в розыск.

Ранее The Village проверил факты и подтвердил бездоказательность информации о 400 погибших в пожаре.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Российский Красный Крест объявил сбор денег для семей пострадавших. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ.

Источник: Следственный комитет