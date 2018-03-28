ФСО задержала Илью Варламова в прямом эфире «РБК»
Обновлено: добавлена информация об освобождении Варламова
ФСО задержала в Москве блогера Илью Варламова во время интервью «РБК». По его собственным словам, задержание произошло в прямом эфире.
Варламова отвезли в ОВД «Мещанский». При попытках выяснить причину блогеру отвечают, что его задержали «до выяснения обстоятельств».
В полиции «РБК» сообщили, что с Варламовым «побеседуют и отпустят». Сотрудник ОВД также отметил, что блогер «вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения».
UPD (21:41): Спустя примерно два часа после задержания Варламова отпустили из отделения полиции. По словам блогера, от предложенного общения он отказался.
Источник: Илья Варламов, «РБК»
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