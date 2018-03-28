Обновлено: добавлена информация об освобождении Варламова

ФСО задержала в Москве блогера Илью Варламова во время интервью «РБК». По его собственным словам, задержание произошло в прямом эфире.

Сейчас передали полиции, целых две машины принхало… никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.

Варламова отвезли в ОВД «Мещанский». При попытках выяснить причину блогеру отвечают, что его задержали «до выяснения обстоятельств».

Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.

В полиции «РБК» сообщили, что с Варламовым «побеседуют и отпустят». Сотрудник ОВД также отметил, что блогер «вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения».

UPD (21:41): Спустя примерно два часа после задержания Варламова отпустили из отделения полиции. По словам блогера, от предложенного общения он отказался.

Источник: Илья Варламов, «РБК»