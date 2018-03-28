Президент Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить информационные вбросы, связанные с пожаром в Кемерове.

Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой Владимир Путин, президент России

Об информационных вбросах сегодня говорил и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко: «Такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию».

Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, заявившего о сотнях жертв пожара в Кемерове. Ранее The Village проверил факты и подтвердил бездоказательность информации о 400 погибших.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

Источники: «Интерфакс», «Давыдов индекс», «РБК»