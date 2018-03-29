На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой (обновлено)
Обновлено: добавлена информация об устранении неисправностей.
Утром в четверг, 29 марта, в движении поездов по центральному участку Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой.
Пассажиры жалуются, что о наличии проблем начали сообщать только спустя 10–15 минут простоя в перегонах.
Метрополитен объясняет задержки техническими неполадками. В чем именно они заключаются, не уточняется.
UPD (10:00): Московский метрополитен отчитался о восстановлении графика движения на Люблинско-Дмитровской линии. На устранение неполадок ушло 30–50 минут.
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