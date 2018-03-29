Обновлено: добавлена информация об устранении неисправностей.

Утром в четверг, 29 марта, в движении поездов по центральному участку Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой.

Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам. Приносим свои извинения. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2018 г.

Пассажиры жалуются, что о наличии проблем начали сообщать только спустя 10–15 минут простоя в перегонах.

Увеличены интервалы - это в переводе "15 минут стояли без объявления, потом начали объявлять, что они увеличены". — Rodny Arman (@RodnyArman) 29 марта 2018 г.

На Люблино всех выгнали, поезд стоял на станции пустой. В Марьино поезд наполовину уехал с платформы и стоит, хвост торчит. — Shini (@ShiniDesu) 29 марта 2018 г.

Вы на Марьиной роще станцию людьми хотите забить? Увозить то будете? — Дмитрий (@hottabblch) 29 марта 2018 г.

Уже 15 стоим на Римской. Едем или нет ?! — Rostangeles (@IlyaRostov) 29 марта 2018 г.

Увеличены? Вообще ничего не едет 🤬 — Irina (@Irin_2) 29 марта 2018 г.

Метрополитен объясняет задержки техническими неполадками. В чем именно они заключаются, не уточняется.

Стабильно раз два в месяц эти пробоемы технические. Т.е. на регулярно повторяющиеся техические неполадки. Они не устранимы? — Andrey Korolev (@korolevandruxa) 29 марта 2018 г.

UPD (10:00): Московский метрополитен отчитался о восстановлении графика движения на Люблинско-Дмитровской линии. На устранение неполадок ушло 30–50 минут.