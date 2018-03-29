Жильцов ЖК «Зималето» на проспекте Энергетиков в Петербурге попросили «не сгореть» до установки в здании пожарных рукавов. Соответствующее объявление вывесили в подъезде дома.

«Фонтанка»

Пожарные рукава должны установить до конца апреля. В управляющей компании отсутствие средств для тушения пожаров объяснили воровством.

В одном из домов рукава уже украли, коммунальщики решили оставить пожарные рукава у себя до окончательного заселения здания.

Вчера на Коломяжском проспекте горел многоэтажный жилой дом. Еще одно возгорание произошло на улице Савушкина, где загорелся автосалон «Рольф». Этому пожару также присвоили повышенный уровень сложности.

Утром 29 марта возгорание произошло в ДЛТ на Большой Конюшенной улице.

Источник: «Фонтанка»