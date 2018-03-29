Роскачество проверило 31 популярный бренд стиральных порошков, оценив их эффективность и безопасность. Товары девяти марок были произведены за рубежом, в том числе в Германии, Австралии, Бельгии, Дании, США и Южной Корее. Результаты исследования представлены на сайте организации.

Эксперты выяснили, что ни один порошок не представляет вреда здоровью, однако большинство из них способно лишь освежить белье и не предназначено для отстирывания пятен. Так, Роскачество не нашло универсального средства, справляющегося со всеми видами загрязнений, не влияя на ткань.

По данным исследования, жирные пятна лучше остальных удалили порошки Sarma, Burti Color, Frosch, Free Time и Reflect, а хуже всего — Econel, Meine Liebe, «Луч автомат» и Garden Eco. Белковые загрязнения, такие как кровь, хорошо отстирали Frosch, Bio Mio, Ecover, Amway и Persil.

Против красного вина наиболее эффективными оказались Meine Liebe и Sarma, которые наряду с BioMio, Cj Lion Beat Drum, Amway и Burti Color отлично справились и с чернилами. В свою очередь, ржавчину лучше других удаляют Persil и Burti Color.

Для сохранения ткани эксперты рекомендуют «Обычный порошок», Deni, Losk Color и Tide. При их использовании вещи не посерели, не пожелтели, сохранили прочность и цвет. В то же время самыми безопасными для стиральных машин оказались Sarma, Deni и Burti Color, которые оставляют меньше всего солей на нагревательных элементах.

В целом лучше всего себя проявили немецкий Burti Color и отечественный «Аист». Порошки только этих двух марок соответствовали требованиям опережающего стандарта Роскачества. Худшими признали стиральные порошки «Зифа» и экологичные Garden Eco и Molecola. По мнению экспертов, в экологичных средствах меньше химических компонентов, поэтому их отстирывающая способность оказалась хуже.

Источник: пресс-служба Роскачества