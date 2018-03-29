Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал гостем ток-шоу студентов НИУ ВШЭ «В точку». Только в конце съемки он спросил: «Мы же тут off the record?», после чего попросил удалить запись.

В ходе беседы Песков впервые прокомментировал скандал вокруг депутата Слуцкого и сравнил голливудских актрис и журналисток, пожаловавшихся на домогательства, с проститутками. На выступлении представитель Кремля заявил также о необходимости оппозиции объединиться.

При этом источник в НИУ ВШЭ утверждает, что изначально встреча Пескова со студентами предполагала запись и видеосъемку. Так как пресс-секретарь президента приехал на шоу по приглашению руководства, полагается, что исполнение его просьбы проконтролирует вуз.

В защиту работы студентов выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ, который предлагает расценивать ситуацию как цензуру в «Вышке». Организаторов съемки в свою очередь призвали выложить запись для публикации. Студентам также предложили юридическую консультацию о законности публикации и защиту их интересов в случае претензий вуза.

Текстовую версию ток-шоу можно прочитать здесь.

Источник: Профсоюз журналистов и работников СМИ