На южной радиальной линии московского метро появятся шесть станций. Ветка соединит район Бирюлево с Большой кольцевой линией.

В состав Бирюлевской линии войдут шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». Ветка улучшит транспортную доступность для полумиллиона москвичей, живущих в районах Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево.

Решение о проектировании и строительстве линии примут этим летом. Ожидается, что метро в Бирюлево придет после 2025 года.

The Village уже рассказывал, каким станет столичное метро в 2025 году.

Источник: департамент градостроительной политики и строительства Москвы