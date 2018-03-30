Рособрнадзор запретил прием в три московских вуза.

Предписания ведомства вовремя не исполнили Гуманитарный институт и Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования в Балашихе. Лицензии лишили и Московский институт банковского дела.

Руководство вузов теперь обязано обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки. Все условия обучения студентов при этом должны сохраняться.

Источник: Рособрнадзор