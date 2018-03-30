Жители Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно». Свалка принимает мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту, сообщают местные.

По данным активиста Вадима Николаева, дорогу перекрывают порядка 150 человек. Он считает, что о готовящемся митинге было известно за двое суток, поэтому компания «Экожилком» перенаправила свои фуры в другие регионы — Клин и Дубну.

«Мы планировали перекрыть дорогу автомобилями, но на месте были сотрудники полиции и МЧС, они требовали поставить машины по обочинам. Поэтому люди подъезд к полигону перекрывали собой», — рассказала координатор «Объединения перевозчиков России» Светлана Токарева. Тогда же полицейские отметили незаконность митинга, но никаких задержаний затем не последовало.

Тем временем власти Дмитровского района информацию о перекрытии трассы опровергли. «Жители не перекрывали дорогу, это не митинг. Люди пришли и смотрят на поток автомобилей, они хотели отследить поток, но сегодня не было ни одного автомобиля [с мусором]. Администрация в курсе, наши представители там были, там все спокойно», — заверили в администрации.

Активисты жалуются, что мусор в «Непейно» ввозится и в ночное время: «Кроме того, сюда везутся ртуть, батарейки, а это запрещено. У нас уровень онкологии на 3,1 % выше, чем в Дмитрове». Жители Дмитровского района требуют закрытия полигона последние пять лет.

Предполагается, что в ближайшее время жители совместно с администрацией проведут еще несколько митингов.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «РБК»