Минприроды России предлагает реформировать Росгидромет, создав на его базе отдельную госкомпанию, которая будет заниматься продажей метеоданных.

Ранее предлагалось объединить российские метеослужбы в единую госкорпорацию. Это позволит эффективнее расходовать бюджетные деньги и переориентирует структуру на получение прибыли.

Росгидромет был создан в 2004 году. В его задачи входит мониторинг окружающей среды, прогнозирование погодных явлений, а также госучет поверхности вод и ведение водного кадастра. Сейчас у организации более 50 подразделений по всей стране.

Источник: «Коммерсантъ»