Сенатор Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на распространение в социальных сетях и СМИ заведомо ложной информации о ее заявлениях про пожар в Кемерове.

27 марта в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» Мизулина, выражая соболезнования родственникам погибших в торговом центре «Зимняя вишня», назвала случившееся «ударом в спину для президента Владимира Путина» и высказала «слова поддержки лидеру российского народа».

По словам сенатора, на следующий после эфира день «неизвестные лица» смонтировали и распространили в Сети ролик, добавив к исходному видео «ложные подписи и комментарии в духе „погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко“».

Основными распространителями ролика Мизулина назвала Алексея Навального и издание Znak.com. В их действиях она усматривает признаки уголовно-наказуемых деяний — клеветы, возбуждения ненависти и оскорбления представителя власти.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. В их числе — 41 ребенок.

Источник: Елена Мизулина