Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: обманутые жители Волоколамска, скандальное ток-шоу с Песковым, ненужные исследования Луны и еще 11 новостей.

Трагедия в Кемерове

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Система оповещения в здании не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников и других посетителей. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка. 28 марта в России объявили днем национального траура. Также памятные акции прошли накануне.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Еще одно завели на пранкера, распространявшего информацию о сотнях погибших в пожаре. Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а МЧС выпустило инструкцию с правилами эвакуации из торговых центров. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота. Некоторые решили бойкотировать ТРЦ.

Массовые задержания в Коломне

Вечером 28 марта в Коломне начались задержания участников акции против московского мусора, который свозят на полигон «Воловичи». По словам очевидцев, протестующих задерживали «массово и беспорядочно».

Обманутые жители Волоколамска

Несмотря на многотысячную акцию протеста 29 марта, власти Волоколамска не смогли сдержать свое обещание и ввести в городе режим ЧС из-за выбросов свалочных газов на полигоне «Ядрово». МЧС посчитало, что для этого нет достаточных предпосылок, но начало раздавать местным жителям маски и респираторы и пообещало подготовить план эвакуации.

Перекрытия у полигона «Непейно»

30 марта около 150 жителей Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно». Они жалуются, что свалка принимает мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит существующему регламенту.

Скандальное ток-шоу с Песковым

29 марта Дмитрий Песков стал гостем студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики. Там он прокомментировал раскол в оппозиции и поведение Владимира Путина в Кемерове и сравнил жалующихся на домогательства журналисток с проститутками, после чего попросил ВШЭ не публиковать полную запись шоу. Руководство университета согласилось, что вызвало недоумение со стороны студентов. Они написали открытое письмо с требованием не нарушать журналистскую этику.

«Стадная» высылка дипломатов

Более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов на фоне скандала с отравлением Скрипалей. 60 россиян выдворят из США, еще 13 — с Украины. К протесту также присоединились Австралия, Ирландия, Канада, Франция, Польша, Испания, Германия, Литва, Чехия, Дания, Нидерланды, Италия, Албания, Румыния, Латвия, Хорватия, Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия. В Кремле решили выслать такое же количество иностранных сотрудников дипмиссий.

«Ночь длинных ковшей» в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека рассмотрит первый иск, поданный из-за сноса самостроя в «ночь длинных ковшей» в 2016 году. Адвокат пострадавшей стороны считает, что объект компании «Созидание» снесли незаконно, не предоставив компенсации. Ответ России на жалобу будут ждать до 29 июня.

Счетчик против Слуцкого

В интернете запустили счетчик, показывающий, сколько человек ждут отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого. В подборке учитывают пользователей Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассников», которые ставили лайки, делали репост или оставляли комментарии под постами, связанными с обвинениями депутата.

Сбой в Telegram

29 марта в работе мессенджера Telegram произошел сбой, который длился больше трех часов. Неполадки из-за проблем с электроснабжением в дата-центре затронули пользователей в России, США, Европе, СНГ, Средней Азии и Южной Африке. Некоторые из них также пострадали от мошенников, выдававших себя за Павла Дурова в Twitter.

Законный GetContact

Роскомнадзор решил не блокировать приложение GetContact, показывающее пользователям, как они записаны в чужих телефонных книгах. Создателей проекта обязали выполнить требования регулятора. GetContact будет хранить данные россиян на местных серверах и начнет уведомлять об использовании персональных данных людей, чьи контакты выгружаются с чужих телефонов.

Победа Huawei

Продажи смартфонов Huawei в России впервые превзошли показатели Apple. Доля китайского производителя на отечественном рынке составила 17,4 % против 14 % у Apple. Лидером по количеству проданных смартфонов при этом стал Samsung. Чтобы закрепить свои позиции, Huawei выпустил новые фотофлагманы.

Объедание сладким

В 2017 году россияне съели рекордное количество кондитерских изделий. В среднем каждый житель страны съедает 24,5 килограмма сладкого и тратит на это порядка 7 тысяч рублей ежегодно. Самыми популярными видами сладостей оказались шоколад, шоколадные и мучные изделия, а также торты с пирожными.

Ненужные исследования Луны

Созданный осенью 2017 года Центр исследований и разработки программ освоения Луны расформируют. Вероятная причина — в том, что центру так и не нашли применения и финансирования. Также проект не согласовали с Роскосмосом, и за полгода его существования не набрался штат.

Самые дешевые города Европы

Компания Post Office Travel Money представила список европейских городов, отдых в которых этой весной обойдется дешевле всего. Лидером рейтинга стал Краков, за ним следуют Вильнюс, Рига, Варшава и Будапешт. Дороже всего отдых обойдется в Скандинавских странах — Швеции, Норвегии и Исландии.