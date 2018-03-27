На Манежной площади сегодня, 27 марта, в 17:00 началась акция в память о погибших в пожаре в Кемерово. Возложить цветы здесь также можно будет во вторник и в среду. В мэрии заверили, что мероприятие пройдет «со всеми мерами предосторожности и безопасности».

Также сегодня с 19:00 до 22:00 на Пушкинской площади пройдет несогласованная акция. Организаторы призывают приходить на нее без плакатов и лозунгов.

Корреспонденты The Village отправились на акции, чтобы следить за происходящим.

Текст: Кирилл Руков, Ольга Проскурнина, Юлия Рузманова

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Фотографии: Кирилл Руков