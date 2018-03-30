В МЧС предложили повысить степень опасности торгово-развлекательных центров до чрезвычайной категории пожарного риска.

Как пояснил замдиректора департамента надзорной и профилактической работы ведомства Денис Зобков, разделение по категориям риска ввели в январе 2017 года. Сейчас ТРЦ рассматриваются как объекты значительной степени опасности, что подразумевает периодичность их проверки раз в четыре года.

Министерство намерено направить предложение по переводу торговых центров в более высокую категорию риска. Для этого могут ввести новую категорию — чрезвычайную. В этом случае проверки в ТРЦ с количеством более 200 человек начнут проводиться ежегодно без предварительных уведомлений.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести для предприятий обязательные декларации противопожарной безопасности, содержащие «четко понятный» список требований. По словам Титова, предприниматели часто сталкиваются с «неясностью» и «избыточностью требований контролирующих органов».

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, включая 41 ребенка. Общее число пострадавших составило 76 человек, в их числе 27 детей.

После случившегося в соцсетях призвали усилить народный контроль соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах. Кроме того, Генпрокуратура поручила провести внеплановую проверку всех торговых центров.

The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.

Источник: РИА «Новости», «РБК»