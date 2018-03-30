На Замоскворецкую линию московского метро вышел тематический поезд «Малый театр», посвященный истории развития одного из ведущих театров России.

На стенах вагонов разместили реплики героев классических произведений и фотографии сцен из спектаклей по пьесам русских писателей, таких как Островский, Чехов и Толстой. Двери состава напоминают театральные кулисы, а один из вагонов посвятили работе театра в годы Великой Отечественной войны.

Фото: сайт мэрии Москвы Фото: сайт мэрии Москвы Фото: сайт мэрии Москвы

Также в продажу поступили 600 тысяч тематических билетов «Единый» на одну и две поездки.

Источник: сайт мэрии Москвы