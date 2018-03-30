Туроператоры рассказали, какие зарубежные направления станут самыми популярными у россиян в предстоящем летнем сезоне.

В этом году российские туристы проявляют повышенный интерес к греческим курортам. «Если не считать внутреннего туризма, то можно назвать Грецию вторым основным направлением для летнего отдыха россиян в 2018 году после Турции», — заявил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

С ним согласна и PR-директор Tez Tour Лариса Аханова, по данным которой ранние бронирования на курорты Греции на 90 % опережают результаты прошлого года. «Средний чек по Греции составляет около 1 тысячи евро на человека, средняя продолжительность отдыха — 10–11 ночей», — уточнила Аханова.

Также, по мнению PR-директора Tez Tour, на треть вырастет число путевок по таким традиционным направлениям, как Испания, Италия и Кипр. При этом Аханова отметила всплеск интереса к новым регионам, которые не так перегружены. В качестве примера она привела грузинскую Аджарию и итальянские регионы Марке и Калабрия.

В свою очередь, PR-менеджер TUI Татьяна Коршунова считает перспективным направлением Албанию. «Хорошая предпосылка к этому — отмена с 1 апреля на летний сезон визового режима для россиян, а также старт с 19 июня прямых перелетов из Москвы в Тирану. Раньше добраться до столицы Албании можно было только с пересадками», — пояснила Коршунова.

Источник: ТАСС