Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян. К таковым банк отнес людей, ежемесячно зарабатывающих более 150 тысяч рублей в Москве и свыше 120 тысяч рублей в регионах.

0,9 % россиян относятся

к состоятельным

В абсолютном выражении количество состоятельных россиян составило 1,3 миллиона человек. Эксперты разделили их на три ​категории. В первую входят москвичи с ежемесячными доходами от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, а также жители регионов, зарабатывающие от 120 до 150 тысяч рублей. Их численность составила 700 тысяч человек.

Во вторую категорию, в которую попали 400 тысяч человек, отнесли россиян с ежемесячными доходами свыше 200 тысяч рублей в Москве и 150 тысяч рублей в регионах, состояние которых не превышает 30–50 миллионов рублей.

Третью категорию составляют так называемые ультрахайнеты с состоянием свыше 30–50 миллионов рублей. Их количество, по данным банка, составляет 200 тысяч россиян.

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько денег требуется россиянам для достойной жизни.

Источник: «РБК»