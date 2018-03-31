Жители подмосковной деревни Степанщино Воскресенского района, протестующие против строительства мусоросжигательного завода, на 40 минут перекрыли федеральную трассу М5. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на старосту деревни Владимира Силина.

По словам Силина, прибывшие полицейские не стали разгонять акцию, а попросили людей понемногу пропускать машины, на что протестующие согласились. «Мы сами автомобилисты, мы только хотим, чтобы нас услышали», — пояснил староста, отметив, что завод строят в 850 метрах от жилых домов.

Как рассказала «Ведомостям» местная активистка Наталья Самойлова, протестующие не перекрывают трассу, а просто ходят по пешеходному переходу. Всего в акции принимает участие от 20 до 50 человек, периодически сменяющих друг друга.

Жители Воскресенского района около полугода протестуют против строительства мусоросжигательного завода в селе Свистягино и не в первый раз перекрывают дорогу. The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источники: «Медиазона», «Ведомости»