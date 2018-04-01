На центральной площади Волоколамска собрались больше пяти тысяч человек, требующих закрытия мусорного полигона «Ядрово» и введения в городе режима чрезвычайной ситуации.

Фото: Кирилл Руков

Собравшиеся также требуют освобождения лидера местного протестного движения Артема Любимова, задержанного ночью накануне акции. По итогу митинга будет подписана резолюция. Это уже второй митинг на этой неделе: после стихийной акции в четверг, собравшей несколько тысяч горожан, власти пообещали ввести режим ЧС, однако этого сделано не было, поэтому активисты объявили о проведении нового митинга.

Фото: Кирилл Руков

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: The Village