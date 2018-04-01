Доходный дом на улице 4-я Тверская-Ямская, 5, построенный по проекту архитектора Эрнста Нирнзе, внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия Мосгорнаследия.

«В ходе исследования была доказана ценность главного фасада, украшенного цветной майоликой с растительными мотивами. Примечательно, что архитектурно-художественное решение фасада полностью сохранилось», — рассказал глава департамента Алексея Емельянова.

Керамические детали декора сделали на гончарном заводе Саввы Мамонтова по рисункам Михаила Врубеля, Аполлинария Васнецова, Александра Головина и Василия Поленова.

Источник: информагентство «Москва»