К чемпионату мира по футболу кассы московского метро, в которых работают обученные английскому языку сотрудники, пометят специальными стикерами «We speak English!». Такие меры сделают использование столичной подземки более комфортным для иностранных туристов.

Более 150 стикеров начнут расклеивать уже в апреле. Они появятся на окнах 76 станций, которые пользуются наибольшим спросом среди туристов, а также на тех, которые расположены рядом со стадионами, где будут проходить матчи чемпионата.

Раньше кассы с сотрудниками, говорящими на английском языке, помечались специальными флажками. Предполагается, что стикеры будут более заметны.

Сейчас в штате Московского метрополитена работают приблизительно 340 англоговорящих кассиров. К чемпионату их количество планируют увеличить до 400 человек. Для удобства иностранных туристов во время ЧМ в метро также будут дежурить еще около 100 сотрудников и более 100 волонтеров, знающих английский язык.

Кроме того, в мобильном приложении «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков. Сервис позволит проложить маршрут к стадионам «Спартак» или «Лужники» и поможет выбрать оптимальный вид транспорта.

Источник: официальный сайт мэра Москвы