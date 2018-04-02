Минфин предлагает поддержать авиаперелеты между регионами России, сделав невыгодными внутренние рейсы с пересадками в Москве. Соответствующий документ министерство направило министру транспорта Максиму Соколову.

Ведомство намерено поднять налог на добавочную стоимость для рейсов, выполняемых через столицу, на 18 %. Перевозки между регионами будут обслуживаться без налога. Сейчас НДС для всех внутренних рейсов равняется 10 %.

Минтранс предложил поддержать прямые региональные рейсы не таким жестким способом: НДС на немосковских маршрутах снизить до нуля, а на московских рейсах – сохранить на уровне 10 %.

Обнуление НДС на региональных маршрутах сохранит авиакомпаниям около 12 миллиардов рублей. В то же время для компаний, летающих через Москву, убыток составит порядка 29 миллиардов рублей в год, прогнозирует близкий к Минтрансу источник. Так, потери авиаотрасли достигнут 17 миллиардов рублей.

Нововведение может ударить и по бюджету российских авиакомпаний. При этом убыток отечественных перевозчиков за 2016 год составил 10 миллиардов рублей, следует из данных ассоциации АЭВТ. В случае принятия меры вырастут также цены на авиабилеты через Москву, считают представители «Аэрофлота», S7 и аэропорта Домодедово.

В 2017 году по России перевезли 62,7 миллиона человек, из них почти три четверти — через Москву, следует из данных Росавиации.

Источник: «Ведомости»