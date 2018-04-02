Российские сети магазинов re:Store, Cstore и «М.Видео» запустят Trade-in планшетов Apple. Покупатели смогут сдать старый айпэд и получить за это скидку на новый. Действовать акция будет бессрочно.

В re:Store к обмену принимаются планшеты, начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения. Скидка зависит от состояния гаджета, ее определят автоматически при помощи специального оборудования. Например, при сдаче iPad Air 2 модель из новой линейки может обойтись на 35 % дешевле.

Монобрендовый магазин Apple Cstore будет делать скидки не только на айпэды, но и на MacBook, iMac или iPhone. Компания принимает все модели планшетов, начиная с iPad 2, за исключением iPad Pro.

В «М.Видео» скидка при обмене iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini составит от 1,5 до 9 тысяч рублей. Приобрести по сниженной цене можно как планшет, так и смартфон.

Покупкой сданных устройств занимается американский логистический партнер Apple — Belmont. Он же предоставляет re:Store и Cstore ПО для распознавания и оценки устройств, а также отвечает за их реализацию.

Одновременно ретейлеры запустили предзаказы на новый айпэд для студентов и школьников, представленный Apple 27 марта. Продажи планшета начнутся в апреле.

Где обменять старый смартфон или ноутбук на новый, читайте в материале The Village.

Источник: «Коммерсантъ»