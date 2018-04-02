Истринский городской суд приговорил лидера протестного движения в Волоколамске Артема Любимова к 15 суткам ареста. Об этом The Village сообщил адвокат активиста Денис Кунаев.

Любимова обвинили в неповиновении требованию полицейского. Сотрудники ДПС задержали Любимова 31 марта, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. Активист считает, что таким образом власти хотели воспрепятствовать проведению митинга, запланированного на следующий день.

Основанием для составления протокола за неповиновение стал отказ предоставить паспорт. По словам Кунаева, за 20 лет его юридической практики он впервые встречается с тем, чтобы не привлекавшемуся ранее человеку дали максимально предусмотренный срок ареста.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.