Синие здания в день информирования об аутизме
Москва и другие города России в очередной раз приняли участие в международной акции «Зажги синим» (Light It Up Blue). Мероприятие проводится 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
В этот день главные достопримечательности меняют цвет подсветки на синий — цвет фонда Autism Speaks, который дал старт акции в 2008 году. В столице архитектурную подсветку синего цвета зажгли на фасадах 23 зданий на Тверской улице и Новом Арбате.
The Village собрал из Instagram подсвеченные синим здания по всему миру.
Ранее The Village рассказывал, как понять, что у ребенка аутизм, и как с этим диагнозом живут взрослые.
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