Москва и другие города России в очередной раз приняли участие в международной акции «Зажги синим» (Light It Up Blue). Мероприятие проводится 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

В этот день главные достопримечательности меняют цвет подсветки на синий — цвет фонда Autism Speaks, который дал старт акции в 2008 году. В столице архитектурную подсветку синего цвета зажгли на фасадах 23 зданий на Тверской улице и Новом Арбате.

The Village собрал из Instagram подсвеченные синим здания по всему миру.

Публикация от Останкинская телебашня (@ostankino_tvtower) 2 Апр 2018 в 8:46 PDT

Публикация от Christine Klimova (@chrisklmva) 2 Апр 2018 в 9:40 PDT

Публикация от Regina Winter (@frankorse) 2 Апр 2018 в 11:00 PDT

Публикация от Музей-заповедник "Царицыно" (@tsaritsyno_museum) 2 Апр 2018 в 10:31 PDT

Публикация от Телесемь и Wday.ru в Казани (@telesemkazan) 2 Апр 2018 в 10:03 PDT

Публикация от Angelina (@angelina_lolo_007) 2 Апр 2018 в 11:19 PDT

Публикация от Алёна Дербина (@ra_dea) 2 Апр 2018 в 11:10 PDT

Публикация от Dk Savvino (@dksavvino) 2 Апр 2018 в 10:30 PDT

Публикация от Юлия Щелкунова (@julia_shchu) 2 Апр 2018 в 10:15 PDT

Публикация от Ummeed Child Development (@ummeedcdc) 1 Апр 2018 в 10:27 PDT

Публикация от rcisidro (@rcisidro) 2 Апр 2018 в 11:09 PDT

Публикация от •ДЕРЕВЯННЫЙ ЛАБИРИНТ• (@doska_labirint) 2 Апр 2018 в 10:04 PDT

Публикация от photo DXP (@photodxp) 2 Апр 2018 в 10:45 PDT

Публикация от Jess Wall (@jessicakirsty) 2 Апр 2018 в 10:27 PDT

Публикация от Akhil Menon (@a_menon95) 2 Апр 2018 в 10:54 PDT

Публикация от Home S (@hseng01) 2 Апр 2018 в 10:30 PDT

Публикация от Determined Series (@determinedseries) 2 Апр 2018 в 10:31 PDT

Ранее The Village рассказывал, как понять, что у ребенка аутизм, и как с этим диагнозом живут взрослые.