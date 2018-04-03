Правозащитное общество «Мемориал» объявило сбор денег на печать настольной игры «74», посвященной советской истории и жизни людей на протяжении существования СССР.

Идея игры и ее первый прототип появились в диссидентской среде в 1980-х годах, а в начале 2000-х игровое поле тех времен попало в Музей «Международного Мемориала». Участникам игры предлагалось отправиться в эмиграцию, отсидеть в ГУЛАГе, похоронить четырех вождей или уйти в запой. Поскольку правила игры оказались утеряны, правозащитники создали ее современную версию.

С помощью краудфандинга «Мемориал» планирует покрыть часть затрат на производство игры, тираж которой обойдется в сумму около 1,5 миллиона рублей. До официального выпуска игру можно приобрести за 1 500 рублей, что существенно дешевле ее будущей розничной цены. Покупку обещают доставить в конце августа.

Ознакомиться с правилами игры и поддержать ее создателей можно на платформе «Планета».

Источник: «Планета»