Глава Российской академии наук Александр Сергеев раскритиковал власти за то, что они игнорируют проблему утечки интеллекта из страны.

Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает Александр Сергеев, глава РАН

В РАН подсчитали, что с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза. Среднее сокращение персонала, который занимается научными разработками, с 2000 года составляет 1,3 % в год. В 2016 году Россию покинули 44 тысячи высококвалифицированных специалистов. Это вдвое больше, чем в 2013-м.

Чтобы исправить ситуацию, Сергеев предлагает повышать престиж карьеры ученого. По его мнению, работать над этой проблемой надо уже на уровне школы. В качестве одного из шагов может стать отмена ЕГЭ. Кроме того, глава РАН предлагает вернуться к «нормальной аспирантуре, которая выступает как первая ступенька научной деятельности». В последнее время обсуждался вариант с отказом от обязательной защиты диссертации аспирантами.

Источник: «РБК»