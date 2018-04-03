Росавиация назначила авиакомпанию «Северный ветер» регулярным перевозчиком между Москвой и Дюссельдорфом.

Документ снял действующие до сих пор аналогичные обязанности с авиакомпаний «ЮТэйр» и «Россия». Причина такого решения неизвестна.

«Северный ветер» от российской стороны будет выполнять перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты семь раз в неделю. Старт полетов пока не анонсирован.

Nordwind Airlines создана в 2008 году как одна из дочерних авиакомпаний туроператора «Пегас-Туристик». Полеты перевозчика выполняются из аэропорта Шереметьево.

Источник: «Москва»