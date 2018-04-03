Фонд борьбы с коррупцией анонсировал учредительный съезд партии Алексея Навального 19 мая. Необходимые для его проведения документы предоставили в Минюст.

Новое название партии оппозиционера по закону как раз утвердят на съезде, поэтому пока она именуется «Рабочее название».

Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название pic.twitter.com/BCeIZJCngb — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 апреля 2018 г.

22 марта Минюст переименовал партию политтехнолога Андрея Богданова «Гражданская позиция» в Партию прогресса. Так же называлась не допущенная к регистрации партия Навального.

Источник: «РБК»