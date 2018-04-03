Фонд борьбы с коррупцией анонсировал учредительный съезд партии Алексея Навального 19 мая. Необходимые для его проведения документы предоставили в Минюст.

Новое название партии оппозиционера по закону как раз утвердят на съезде, поэтому пока она именуется «Рабочее название».

 22 марта Минюст переименовал партию политтехнолога Андрея Богданова «Гражданская позиция» в Партию прогресса. Так же называлась не допущенная к регистрации партия Навального.

Источник: «РБК»