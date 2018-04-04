Обновлено: добавлена информация об окончании проверки вокзала.

Из-за анонимного звонка о бомбе с Курского вокзала в Москве эвакуировали около 950 человек. Также в целях обеспечения безопасности перекрыли переход от вокзала к торговому центру «Атриум».

В «РЖД» уточнили, что эвакуация не повлияла на график движения поездов, так как на всех вокзалах предусмотрена возможность прохода на платформы, минуя здание.

UPD (11:20): Курский вокзал возобновил работу после кинологической проверки всех помещений.

Источник: агентство «Москва»