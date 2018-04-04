С Курского вокзала эвакуировали почти тысячу человек (обновлено)
Обновлено: добавлена информация об окончании проверки вокзала.
Из-за анонимного звонка о бомбе с Курского вокзала в Москве эвакуировали около 950 человек. Также в целях обеспечения безопасности перекрыли переход от вокзала к торговому центру «Атриум».
В «РЖД» уточнили, что эвакуация не повлияла на график движения поездов, так как на всех вокзалах предусмотрена возможность прохода на платформы, минуя здание.
UPD (11:20): Курский вокзал возобновил работу после кинологической проверки всех помещений.
Источник: агентство «Москва»
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