Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2017 году террористы использовали мессенджеры при подготовке всех совершенных и предотвращенных терактов в России.

По его словам, за год в стране случилось четыре теракта, еще 25 удалось предотвратить. Во всех случаях координация террористов велась через интернет посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака. В некоторых случаях для финансирования своей деятельности злоумышленники использовали криптовалюты.

В связи с этим Бортников назвал перспективным «формирование единого антитеррористического информационного пространства». При этом он не уточнил, нужно ли принимать какие-то дополнительные меры для ограничения работы мессенджеров и криптовалют.

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Источник: «Интерфакс»