После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в России зафиксировали резкий рост спроса на противопожарные средства.

Один из крупнейших производителей огнетушителей «Ярпожинвест» заявил о примерно двукратном увеличении заказов в апреле по сравнению с мартовскими показателями. В компании уточнили, что обычно спрос на огнетушители в России составляет в среднем 500–600 тысяч штук в месяц. Теперь же продажи могут дойти до миллиона. Также на увеличение числа заказов указали производители средств противопожарной защиты в Сибири и на Дальнем Востоке.

На «Яндекс.Маркете» 27 и 28 марта спрос на огнетушители увеличился в восемь раз по сравнению с показателями предыдущей недели. После 25 марта популярность запроса «огнетушитель» в поисковой системе Google возросла в три раза по сравнению с предшествовавшей неделей, а количество запросов «противопожарные средства» и «противопожарная безопасность» — в десять раз.

Государственные структуры тоже стали заказывать больше противопожарных средств и связанных с безопасностью услуг. После кемеровской трагедии количество соответствующих заявок на сайте госзакупок увеличилось более чем в два раза. Если за семь дней до трагедии появились закупки почти на 5,5 тысячи огнетушителей на общую сумму более 6,3 миллиона рублей, то за неделю после пожара объем закупок возрос до 14 тысяч огнетушителей на общую сумму более 16 миллионов.

Аналогичный всплеск спроса наблюдался после пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году. Предполагается, что он продержится не более двух-трех месяцев. После этого рынок вернется к обычному уровню производства. Эксперты также отмечают, что помимо пожара в Кемерово на спрос повлияли и другие факторы. Например, новые правила техосмотра автомобилей. С конца февраля стало обязательным наличие в машине специального огнетушителя.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

После случившегося Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

Источник: «РБК»