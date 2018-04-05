Посольство Великобритании в Москве заверило россиян в том, что у них не будет проблем с посещением Соединенного Королевства, несмотря на обострение отношений между государствами.

Представители британской дипломатической миссии отметили, что дополнительные проверки, введенные в аэропортах Великобритании, не коснутся большинства граждан России.

«Как и всегда, мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса. <…> Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами», — подчеркнули в посольстве.

На прошлой неделе полиция Великобритании без объяснения причин провела досмотр самолета авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего в аэропорт Лондона. Позднее замглавы британского МВД Бен Уоллас объяснил досмотр стандартными процедурами по защите от организованной преступности и контрабанды.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов.

Источник: посольство Великобритании в Москве