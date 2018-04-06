На время пасхальных богослужений в Москве изменятся маршруты общественного транспорта. Некоторые из них сократят, а у других изменят интервалы.

Так, уже с 19:00 в пятницу, 6 апреля, автобусы М3, Т25, Т88 и троллейбусы № 22 будут ходить с увеличенными интервалами.

7 апреля с 22:30 до конца службы в Богоявленском соборе троллейбус № 22 будет ходить только между Электрозаводским мостом и 16-й Парковой. Автобусы М3 будут курсировать от «Лужников» до площади Разгуляй, а далее — в обоих направлениях по Новорязанской улице до Комсомольской площади. Т25 и Т88 проследуют от проспекта Буденного до Спартаковского переулка.

Кроме того, 7 апреля автобусы М3 и № 255 не будут останавливаться у храма Христа Спасителя. Автобус № 255 будет ходить от «Лужников» до метро «Кропоткинская», а М3 — от «Лужников» до «Кропоткинской», а также между станциями метро «Семеновская» и «Лубянка».

Вдобавок к этому многие маршруты общественного транспорта во всех округах Москвы будут работать на три с половиной часа дольше. Более подробно с изменениями можно ознакомиться здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы